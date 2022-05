Mintransporte pide respetar límites de velocidad y otros actores viales este puente festivo

Para este puente festivo de Día de la Ascensión, el sector Transporte recomienda a los diversos actores viales respetar las señales de tránsito y estar atentos al estado del clima, pues según ha informado el IDEAM, la primera temporada de lluvias en el país se extenderá hasta mediados de junio.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó, “desde el sector Transporte recomendamos a todas las personas que se movilizarán por carretera respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, revisar el estado del vehículo, y antes de emprender los viajes, consultar el estado de las vías a través del #767 y las diferentes redes sociales de las entidades del sector”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda a todos los actores viales, que deban desplazarse a otras ciudades o municipios en este puente festivo, tomar las debidas acciones preventivas como hacer una revisión preventiva al vehículo (llantas, frenos, limpiabrisas) antes de iniciar los recorridos, así como utilizar el cinturón de seguridad en la parte delantera y trasera, y en el caso de que se desplacen con niños, utilizar la silla de retención infantil adecuada. Asimismo, recalca la importancia de descansar y realizar pausas activas para no tener micro sueños y así evitar un siniestro vial. Además, debido a la temporada de lluvias en algunas zonas del territorio nacional, tener en cuenta que tanto la visibilidad como la movilidad se ven impactadas y finalmente, no exceder los límites de velocidad

“Queremos hacer el llamado a los conductores y demás actores viales para que en este puente festivo conduzcan con precaución, estar alerta ante posibles condiciones de riesgo, pendientes de los peatones que son los más vulnerables, respetando las señales de tránsito, no adelantar en doble línea, respetar la distancia con el vehículo de adelante”, señaló Luis Lota, director de la ANSV.

La Dirección de Tránsito viene desarrollando campañas de prevención con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los 14 puntos seguros, los cuales están ubicados en las vías de mayor movilidad, donde se realizan actividades de sensibilización orientadas a todos los conductores y tripulantes, con el fin de mitigar los principales riesgos viales durante el viaje como son:

Micro sueño (por medio de pausas activas).

Exceso de velocidad.

Distancia de seguridad.

Revisión mecánica de los vehículos.

Pruebas de embriaguez.

Uso elementos de protección.

Cumplimiento de las normas de tránsito

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Mayor General, Juan Alberto Libreros, reiteró el llamado a no exceder los límites de velocidad y no adelantar en sitios prohibidos y señaló que, “hemos dispuesto de 5.900 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte los cuales estarán brindando seguridad, movilidad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional, mediante 110 áreas de prevención y control. Es importante resaltar que, este fin de semana no habrá restricción para la movilización de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas, con el propósito de contribuir a la movilización de medicamentos, alimentos, combustibles y demás productos en el territorio nacional”

La Superintendencia de Transporte hace un llamado a los usuarios para que utilicen las terminales de transporte terrestres habilitadas por el Ministerio de Transporte, de esta forma garantizarán un viaje seguro y en condiciones de calidad.

“Nuestros funcionarios, identificados con chaleco azul y el logo de la SuperTransporte, estarán dispuestos para orientar y ayudar en 17 peajes, 26 terminales terrestres, 23 aeropuertos, 9 cuerpos de agua y 5 sistemas de transporte por cable, para acompañar a los colombianos que se desplazan por estas infraestructuras, hacer valer sus derechos y promover sus deberes”, explicó Wilmer Salazar Arias, superintendente de Transporte.

Por su parte, Jair Fajardo, director de la Aeronáutica Civil, aseguró, “para quienes van a viajar por las diversas terminales aéreas del país las principales recomendaciones son: cumplir con los protocolos de distanciamiento de un metro y de bioseguridad antes, durante y después del abordaje de las aeronaves; atender las indicaciones de las autoridades aeroportuarias y de las aerolíneas; informarse con tiempo y tener en cuenta las políticas exigidas por el país de destino en cuanto a pruebas de COVID-19 y carné de vacunación; portar en todo momento sus documentos de identificación y el pasabordo para el ingreso a los aeropuertos; para vuelos internacionales, llegar con suficiente tiempo para atender los procedimientos de equipaje documentado y migración y llegar con tres horas de anticipación.

El Gobierno nacional, a través del INVÌAS y la ANI, dispone de personal con maquinaria amarilla que está disponible para atender eventualidades en las vías nacionales, al igual que servicios al usuario de grúa, carro taller y ambulancia. Además de cangureras en los diversos peajes para optimizar la operación.

Se estima que durante este puente festivo se movilicen por las carreteras del país 3.531.619 vehículos (paso peaje), en las terminales terrestres se prevé que se movilicen 1.280.000 pasajeros y en las terminales aéreas 587.176, de los cuales 399.494 corresponden a viajeros nacionales y 187.682 a internacionales.