MinTransporte revisará la próxima semana las molestias de transportadores de carga y taxistas

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que la próxima semana se evaluarán las diferentes inconformidades expuestas por parte de los gremios de los taxistas y transportadores de carga en el país.

De acuerdo con el ministro Reyes, la conversación girará en torno al fondo de estabilización de precios y la aplicación de la inflación en el combustible, así como el cobro de los peajes y el estado de las vías a nivel nacional.

“Abrimos la puerta del diálogo, conversamos con los transportadores de carga, con sectores del taxismo y nos hemos dado la oportunidad de conformar unas mesas de trabajo y atender los requerimientos que se están haciendo”, señaló.

Reyes sostuvo que “en el caso de los transportadores de carga, la preocupación se da por el fondo de estabilización de los precios, el tema de la aplicación de la inflación de 57 pesos al tema del Diesel y del ACPM, preocupación para ellos que vamos a examinar que podemos encontrar como medida compensatoria”.

“Por supuesto el tema de las vías y los peajes estuvo en el resorte de la conversación, todo esto entrará en una mesa que hemos invitado a reunirse el próximo martes, en horas de la tarde", manifestó.

Con relación a la convocatoria conocida por parte de los taxistas de movilizaciones en rechazo a las últimas medidas tomadas, el ministro aseguró que “es un sector pequeño de taxistas de Antioquia que han hablado de esas fechas. Nosotros esperamos conversar en los próximos días, estoy esperando tener contacto con algunos de ellos”.

“Ayer me reuní con Hugo Ospina (líder del gremio), con quien tuvimos una muy buena conversación, acordamos unos puntos para llevar a la mesa y manifestó que no habría paro por ahora y en el caso de los grandes transportadores, han manifestado que no se unirían a ninguna posibilidad de paro de manera que el diálogo y la construcción de consensos, está abierta”, expresó.

Entre tanto, el ministro Reyes señaló que las molestias en general es por una presunta terminación el próximo año del fondo estabilización de precios, así como el incremento en los precios de la gasolina, el estado de algunas vías además de la ilegalidad.