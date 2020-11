Modelo Natalia Betancourt es comparada con 'Parasite' por su viaje a Cartagena

El pasado fin de semana Cartagena vivía una de las peores emergencias por las lluvias, consecuencia de la tormenta Iota. Más de 155.000 personas han quedado damnificadas en la capital de Bolívar y otras dos murieron.

Mientras esa emergencia afectaba al 70 % de la ciudad, sobre todo en las partes más pobres, la modelo Natalia Betancourt publicaba una serie de historias en Instagram para explicar las razones de su viaje a Cartagena.

"Muchas personas me escriben diciéndome que no era el día para venir a Cartagena, que no era el fin de semana, pero, la verdad, a mí la lluvia no me afecta para nada; antes me parece linda, rica, los días son como románticos", dijo Betancourt.

"Y nosotros salimos con una sombrilla que yo pedí prestada en el hotel para no quedarnos encerrados por si vuelve a llover, y ya. Pero lo mismo, solo que obviamente no me voy a poder broncear", concluyó.