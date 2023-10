Modificaciones a las motos por las que lo pueden multar: a muchos moteros les gusta hacerlas

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales en el que se ve el presunto abuso por parte de una patrullera de la Policía luego de haber inmovilizado una moto, que, según dice, incumplían con la ley por tener algunas modificaciones.

Según se puede ver, la uniformada le menciona al motociclista que su vehículo será inmovilizado por unas calcomanías que alteraban el color original de este, pues en la tarjeta de propiedad dice blanco y negro.

“Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo el afectado, mientras la patrullera le recalcaba que "tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores".

Debido a esto, se generó controversia entre los internautas, pues rechazaron el comportamiento de la uniformada mientras que había, quienes advertían que sí estaba incumpliendo la norma.