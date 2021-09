Muchas veces el trato fue inhumano: Víctimas de secuestro de las Farc en la JEP

Un grupo de víctimas del delito de secuestro por parte de la extinta guerrillas de las Farc, aseguraron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los tratos fueron inhumanos.

Juan de Jesús Montañez, campesino en el sector de la Macarena (Meta), contó que su secuestro se dio porque las Farc lo señaló falsamente de ser un paramilitar y que lo iban a matar.

“La verdad uno siente la muerte. Me llevaron caminando como 11 horas para una montaña a que me tragaran las fieras, me tenían amarrado y gracias a Dios no me comieron. Me decían que lastima un tiro, uno esta vivió de milagro”, dijo.

Visiblemente afectado y llorando, este hombre dijo que actualmente no tiene ni trabajo, ni vivienda y criticó al Gobierno por no apoyarlo económicamente a él y a su familia.

Esa declaración se conoció tras las palabras de la congresista Sandra Ramírez del partido Comunes, quien recientemente fue cuestionada por indicar que los secuestrados por esa guerrilla ‘tenían comodidades’.

Por su parte, Marco Alirio Torres, egresado de la Universidad Nacional, dijo que su secuestro se dio porque era considerado como “una amenaza” de romper el estatus quo del tradicionalismo político en el país.

“Yo podría ser una amenaza a los sectores tradicionales de la política que conectaban con las Farc y se repartían el ejercicio del poder en la región. Los alcaldes daban cuota a las Farc y quienes podríamos dar una línea distinta de construcción social, fuimos declarados objetivo militar de las Farc", dijo.

Entre tanto, Martha Ochoa fue víctima de secuestro extorsivo. Dijo que su retención tuvo relación con otros delitos y que "no es aceptable reconocerlo como secuestro, esos son fines de financiamiento como se reconoce actualmente".

En ese sentido, la mujer pidió a la JEP y a la extinta guerrilla que aclaren “cómo, quiénes y de qué manera dispusieron de los dineros obtenidos a la costa del sufrimiento empobrecimiento y tortura a tantos secuestrados y sus familiares”.