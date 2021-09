Muertes violentas en Amor y Amistad están al alza: Medicina Legal

Cifras de Medicina Legal revelaron que pese a que en el 2020 para la celebración de Amor y Amistad aún existían restricciones por cuenta de la pandemia, se registraron 115 muertes violentas es decir, seis más en comparación a las 109 registradas para la misma fecha en 2019.

Según el reporte de la entidad, en los últimos tres años está cifra ha ido en aumento, pues desde 2018 hasta 2020 se contabilizaron 309 homicidios para esta época.

Igualmente, el informe de Medicina Legal destacó que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y cerca del 70 % de los agresores fueron compañeros o excompañeros permanentes.

Es de mencionar que las autoridades buscan durante este fin de semana un consumo responsable de bebidas alcohólicas, con el fin de evitar las riñas que podrían dejar personas lesionadas e incluso llegar hasta la muerte.

Con más de 300 policías, las autoridades realizarán una toma masiva en todas las zonas de entretenimiento nocturno de la capital, buscando llevar un mensaje de tolerancia con el fin de evitar hechos que lamentar.

"La idea es que todos puedan celebrar y que no se generen hechos de violencia y riñas. El tema de intolerancia es fundamental, si vamos a salir con personas que no conocemos pues no consumamos licor porque no sabemos qué va a pasar al final de la rumba. Debemos ser muy sensatos con el uso moderado del alcohol y disfrutar en paz este día de amor y amistad”, dijo la coronel Alba Lancheros, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana.

Añadió que, "hoy tenemos 70 mujeres que desafortunadamente se les ha causado la muerte y 17 de ellas han sido tipificadas como feminicidios y por eso vamos a buscar que estos hechos se sigan presentando en Bogotá", aseguró la coronel Lancheros.