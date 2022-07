Mujer que denunció a alias 'Manolo' por abuso sexual está amenazada de muerte

Consternada está Jéssica López, la madre del niño que fue el primer caso denunciado contra Ismael Darío Lopera Alias Manolo, quien ahora está siendo judicializado por el abuso a menores de edad al interior de un jardín infantil del programa Buen Comienzo.

A causa de su denuncia, recibió amenazas en su contra y tuvo que salir del barrio de la comuna Santa Cruz en el que vivía, pues de momento, la trataron de mentirosa y de difamar a las profesoras y al propio jardín infantil. Por ello, tenía medidas de protección en un refugio, las cuales fueron dictadas por la Fiscalía General de la Nación, pero con sorpresa fue notificada el pasado 14 de julio de que ya no tendría más refugio.

Jessica López narró a este medio cómo ha sido revictimizada por la situación y las acciones legales que ha obtenido, sin tener respuestas. "No hay una solución definitiva porque la solución debe darla directamente Fiscalía, sin embargo procedimos con una tutela con medida cautelar. La medida la niegan y aún estamos en espera del fallo, por el Juzgado Quinto de Ejecución de penas y medidas de seguridad", manifestó la madre.



"Ojalá sea favorable, porque si no, pondría más aún en riesgo nuestra integridad y se vulnerarían más nuestros derechos humanos, ya hemos vivido una revictimización totalmente", agregó López.



Pese a que López ha pedido apoyo a la Alcaldía de Medellín, su departamento de comunicaciones respondió a RCN Radio que está en manos de la Fiscalía el proteger a la mujer, su hijo, otros dos menores de edad, una persona de la tercera edad y otras dos personas más que se encontraban viviendo con ella en este espacio de la Administración Municipal.



“El alojamiento y la alimentación se brindan por convenio con la Fiscalía, quien determina el riesgo y la necesidad de la familia. La Fiscalía determinó que la familia no tiene riesgo por lo que ya no hace parte del programa de protección”, indicó la Alcaldía en la respuesta a este medio.



Luego de un plantón a las afueras del hotel albergue este jueves, cuando fueron sacados del sitio, en el sitio hicieron presencia representantes del programa Buen Comienzo y la concejala Nataly Vélez. Luego de ello, de nuevo les permitieron pasar la noche y ahora la familia está a la espera de una respuesta de las autoridades.