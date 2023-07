Mujer que golpeó a menor con un palo se defiende: solo los que tiene hijos entienden

Después que el hecho se volviera noticia, el padre de la menor y Yuri Katherine Manrique, salieron a defenderse en el medio local Más Allá de la Noticia, allí afirmaron que un proceso legal y que las autoridades determinaron que la niña no está corriendo peligro, pues no se encontró bajo condiciones de maltrato.

La pareja argumentó los actos afirmando que se encuentran muy preocupados por los supuestos problemas de nutrición de la niña, la madrastra afirmó que todo fue en un momento de ira.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, dijo la mujer.

Por su parte, el padre indicó que cuando él vivía en la casa de su madre con su hija, la menor no se alimentaba bien.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos contaron que solo le compraban mecato”, señaló el hombre.

La pareja concluyó la entrevista afirmando que todo estaba en orden y que el proceso está siendo registrado por los entes encargados.

“Acá está todo escrito, los del Bienestar, la Fiscalía y la Comisaría ya están al tanto del proceso. Como fuimos a la psicóloga hemos optado por darle vitaminas y ella también está asistiendo al psicólogo”, indicó.