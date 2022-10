Mujer que señalan ser causante de balacera en fiesta salió a dar su versión

Sigue estando entre los comentarios de la opinión pública el tiroteo que ocurrió en Salgar (Puerto Colombia), en medio de una fiesta y que continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

A partir de las imágenes que se han difundido sobre aquel día, una mujer que aparece junto Jonathan Ospina (quien murió en los hechos), ha sido objeto de críticas y también cuestionada a través de redes sociales, pues indican que ella habría provocado los hechos de violencia, motivo por el cual apareció en sus redes sociales para dar su versión de lo sucedido.

En su cuenta de Instagram, en una transmisión en vivo, la mujer aseguró que fue “una invitada más, común y corriente”, además de agregar que Ospino era amigo suyo, pero que no conocía mayores detalles de lo que hacía.

“De mí han sacado cualquier cantidad cosas. Están usando mi imagen y yo quedo aterrada de ver tanta cosa. Cómo destruyen a una persona. Solo una persona que sea fuerte es capaz de soportar algo así”, empezó diciendo.

Le puede interesar: Balacera Puerto Colombia: Altos funcionarios y un hijo de Diomedes habrían estado en la fiesta

Sobre los señalamientos que apuntan a que por ella se habría desatado el tiroteo, según se ha difundido en audios de WhatsApp, Lissette Ternero defendió que hacía parte de la fiesta como cualquier otro invitado y que no tiene conocimiento de los motivos que desencadenaron los disparos.

“Yo estoy aquí para aclarar. Es mi foto, mi imagen, mi nombre el que está regado. Ya era momento de hablar. Sí estuve en esa fiesta, pero no supe qué pasó. Sé lo mismo que todos ustedes saben. Yo estaba en la tarima escuchando al cantante, cuando escuché los disparos. No sé las razones por las que se formó la pelea. No conozco a las personas del problema. Era amiga del cumpleañero”, aclaró.

Lea también: Balacera en Puerto Colombia: Revelan la identidad del hombre con el fusil

Finalmente, la mujer aclaró que no tenía ninguna relación sentimental con ninguno de los hombres que hacía parte del evento. No me voy a esconder porque no tengo absolutamente nada que ver. Han dicho que soy la esposa de este, la amante del otro, pero yo no tengo nada que ver. Hasta dijeron que yo era la novia del cumpleañero, o sea la ‘Suggar mommy’ porque él cumplía 21 años; podría ser hasta mi hijo”, agregó.

Video: Mujer por la que se habría dado tiroteo en plena fiesta salió a dar su versión