Mujer señala a hijo del exfutbolista Iván René Valenciano de agredirla en el Atlántico

Una mujer señaló al hijo del exfutbolista, Iván René Valenciano, y quien lleva el nombre de su padre, de haberla agredido física, así como verbalmente.

Según relató, todo surgió luego de que respondiera una llamada del teléfono de él, en la que escuchó una voz femenina, inmediatamente, le pidió que la dejara sola. El caso ocurrió al parecer en Soledad, Atlántico.

Sin embargo, contó que el hombre no aceptó y empezaron a discutir, momento en el que llegaron uniformados de la Policía, a quienes de acuerdo con ella los irrespetó, razón por la cual, le impusieron un comparendo y solicitado que cada uno se marchara a sus respectivas casas, lo cual, no sucedió, así lo expresó la denunciante.

"Cuando voy a cerrar a la reja, él se me mete y contra la pared me dice: hoy te mueres, por tu culpa, por tu culpa. Todo esto es por tu culpa que los policías me pusieron el comparendo y me empieza a pegar por los brazos, me empieza a dar manotones, me comienza a pegar. En una de esa uno agarra los dos puños, me los pone en el cuello. Me empieza a ahorcar, yo empecé a llorar a pedirle que me soltara", relató la mujer.

No obstante, manifestó que uno de los golpes le provocó heridas en la parte de la izquierda del rostro. La agresión, la detuvo, indicó, cuando salieron los vecinos del edificio.

"Un vecino baja y dice: déjala quieta, déjala quieta y llama a todos los vecinos del conjunto y ellos salen a la esquina. Una vecina llama a los policías, la misma motorizada. Ellos llegan, lo agarran, la esposan y se lo llevan", sostuvo.

De acuerdo con lo expresado, el hombre la siguió amenazando. "Cuando llego al CAI, uno de los policías me echa a un lado y me dice límpiate, lávate, no dejes que él te vea porque te vaya a empezar a amenazar", señaló.

Según la víctima, el sujeto se burlaba de ella. Por lo ocurrido, presentó la demanda ante las autoridades competentes, pero afirmó que teme por su integridad, ya que, aunque presentó la denuncia, no ve avances.

"Siento que no me han prestado atención, no duermo bien, en mi cabeza tengo la cara de él, donde me dice que me va a matar", apuntó.