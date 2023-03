Mujeres con hijos se pensionarían más rápido: la nueva propuesta del Gobierno

Es mucha la expectativa que se genera por la reforma pensional que prepara el Gobierno del presidente Gustavo Petro, buscando que más colombianos puedan acceder a una pensión.

Y es que según cifras del Ministerio de Trabajo, uno de cada cuatro personas en el país no alcanza a cumplir los requisitos para pensionarse. Además, de acuerdo con Asofondos, gremios de los fondos privados de pensiones, de los 6,5 millones de adultos mayores en Colombia, solo 1,6 millones están pensionados.

Aunque todavía no se conoce el articulado de la reforma pensional, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dado algunas pistas de los componentes que tendrá.

Precisamente, durante un evento ante 400 mujeres en el marco del Día de la Mujer, la ministra aseguró que la reforma pensional debería incluir un punto en el cual las madres tengan beneficios y puedan pensionarse antes.

"Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión", dijo la ministra.

En ese sentido, la alta funcionaria consideró que las madres trabajadoras muchas veces están en la informalidad, lo que les trae muchos problemas a la hora de pensionarse: "Eso significa que son las que no tienen seguridad social, son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales".

Cabe recordar que para poder presentar los papeles a Colpensiones o a las Administradoras de Fondos de Pensiones es de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres. Así mismo, quienes estén afiliados deben cotizar 1.300 semanas, mientras que para el sector privado son menos semanas, 1.150.

Detalles de la reforma pensional

El proyecto de reforma pensional se presentará el próximo 16 de marzo, ante el Congreso de la República.

La ministra de Trabajo ha revelado algunos detalles de este documento que será estudiado en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

“La reforma pensional que tiene como eje central universalizar el derecho a pensión, hoy solamente de cinco adultos mayores sólo uno tiene la pensión, pues vamos a trabajar para que en un futuro no muy lejano sea la regla general que los colombianos y colombianas, tengamos todos esos derechos a la pensión; y que efectivamente aquel que no tiene ninguna posibilidad tenga una base de ingreso, que le permita vivir una vejez con dignidad esa es decencia de nuestra reforma pensional”, manifestó.

Dijo que en esta reforma pensional se respetarán los derechos y los ahorros de los colombianos. “A nadie le vamos a quitar un peso, nuestros derechos adquiridos se mantendrán, el ahorro de los colombianos no se tocará, lo que vamos a tocar son las ganancias, las administraciones; para que toda esa plata que hoy está en otro lado venga fortalecer el sistema público que garantice una pensión a la mayoría de los colombianos”, explicó.

