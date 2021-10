Los casos de mujeres miembros de la fuerza pública víctimas de abuso o acoso sexual por otros miembros de esas instituciones, son muy poco denunciados, por lo menos así lo advierten algunas organizaciones como Sisma Mujer, que aseguraron muchas no denuncian por miedo.

Acá recopilamos algunas de las denuncias recientes realizadas por mujeres de la Fuerza Pública, quienes dejaron de lado ese temor he hicieron pública su situación.

Para hablar de casos de acoso y abuso sexual de mujeres pertenecientes a la Fuerza Pública, es necesario trasladarse hasta principios del año 2018 en ese momento, dos mujeres de la Policía se atrevieron a dar un paso con pocos antecedentes en esa institución denunciaron a sus superiores por presuntamente acosarlas sexualmente.

La primera de ellas en febrero de ese año. La patrullera Ana Milena Cruz Rayo dio a conocer algunas conversaciones telefónicas que demostrarían lo que llamó como “acoso sexual sistemático” por parte de quien para ese entonces era su superior inmediato; el comandante de la Policía en Huila, el coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno.

En ese mismo mes, Natalia Ramírez, exteniente de la Policía Nacional, se presentó ante la Fiscalía en Antioquia, y denunció por acoso sexual al comandante de la Policía en el Quindío, el coronel Ricardo Suárez. En su momento, además de denunciar aseguró que decidió retirarse de la Policía por cuenta de las presiones.

A finales de ese mismo año, en noviembre, se presentó uno de los casos más sonados en los medios de comunicación y que daba cuenta de un presunto abuso sexual, denunciado por la entonces teniente Kelly Sierra quien aseguró que el capitán Eduardo Andrés Merchán Prieto, abría abusado sexualmente de ella.

La ahora Capitana Kelly Sierra, contó cómo va su vida y el papel de la Policía tras conocerse su denuncia.

"No ya sido fácil. Mi mente no quedó igual y me ha tocado tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos", dijo la Capitán.

A mediados del 2019 la procuraduría destituyó e inhabilitó al capitán Merchán Pietro por ese mismo caso.

En el mes de Julio del 2021 se conoció de otros casos que llamaron la atención de los medios de comunicación dos auxiliares de la Policía en Soacha denunciaron que fueron agredidas sexualmente por un intendente. Del avance de este caso habló el Comandante Policial de la región metropolitana de la sabana

"Se abrieron las investigaciones y se hizo el retiro del oficial denunciado en este caso un intendente", dijo el uniformado.

Aunque estos son algunos de los casos que se han dado a conocer en los últimos años, la organización Sisma Mujer, advirtió que son muy pocas las denuncias que hay.

Esto, según la abogada Carolina Solano, no porque no se dé, sino porque hay miedo de denunciar.

Casos como el denunciado por la La teniente Jeimy Muñoz, quien denunció un presunto abuso por parte del general Mario González Lamprea, jefe de inteligencia del Ejército Nacional pone el ojo sobre esa institución, donde según explicó la abogada Solano, se presentan más dificultades para que las mujeres se animen a denunciar.

"En el Ejército la situación es mucho más compleja instituciones mucho más jerárquica por lo que las mujeres no denuncian tienen miedo de no conseguir nada con exponer su caso", señaló.

En relación a los casos de abuso de mujeres que pertenecen a la fuerza pública, la abogada explicó que hay una percepción de impunidad generalizada. Hecho que aseguró, está relacionado a la falta de motivación y seguridad que pueden sentir las uniformadas a la hora de denunciar.