Mujeres destinan menos tiempo al deporte que los hombres por sobrecarga de tareas domésticas: Dane

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las mujeres destinan menos tiempo a actividades deportivas que los hombres por la sobrecarga de tareas domésticas.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, mencionó que “por esa sobrecarga que enfrentan las mujeres de más de diez años de edad en las tareas domésticas y del cuidado no remunerado, por esa sobrecarga y división inequitativa del cuidado doméstico entre hombres y mujeres estamos viendo inequidades no solo en la participación del mercado laboral si no también en el tiempo destinado a actividades de deporte”.

“Recordemos que un hombre de diez años en adelante solo dedica tres horas al trabajo doméstico al día en promedio, mientras que una mujer dedica ocho horas. Eso genera inequidades en el trabajo remunerado y en el tiempo destinado a actividades tipo deporte como baile, yoga, ejercicio o al gimnasio”, agregó.

Asimismo, dijo que “un hombre está dedicando una hora 40 minutos al día en promedio y una mujer está dedicando una hora y 15 minutos en promedio. Estamos viendo los efectos colaterales de esa necesidad de reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado para permitir que las mujeres puedan participar en el desarrollo de este tipo de actividades”.