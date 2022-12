Mujeres Legendarias, campaña de Mercedes-Benz Vehículos Comerciales

Faridi Samhan es gerente de Supply Chain y Logística en BASF Química. Ella nos cuenta sobre lo que significa esta campaña liderada por Mercedes-Benz Vehículos Comerciales. “Es una campaña maravillosa porque nos ayuda a dar la fuerza que necesitamos a las mujeres para desempeñarse en el sector logístico. Necesitamos que más mujeres vengan a este sector y estoy segura que vamos a tener éxito. Hace unas semanas también escuché de una campaña que tiene Mercedes en Brasil llamada Movimento A Voz Delas, que es maravillosa también, entonces lo que veo es que Mercedes-Benz camiones y buses está muy comprometido con este tipo de iniciativas. Vamos adelante con eso. A las mujeres del sector o que quieren participar del mismo les digo que hay que animarse a empezar a participar en todos los procesos de la cadena logística. Para mí lo más importante es que como mujeres nos unamos alrededor del crecimiento y desarrollo nuestro”.

Desde la marca, su Directora Comercial y de Ventas, Gloria García, explica más sobre esta iniciativa. “Mercedes Benz desde siempre ha sido pionero y pues como muchos sabrán si no hubiera sido por la señora Bertha Benz, no podríamos disfrutar de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Fue una mujer realmente la que puso esta industria en movimiento y somos las mujeres en todos los cargos directivos y también las que están frente del volante, quienes nos levantamos y mantenemos este mundo en movimiento. Entonces esta es una oportunidad muy bonita para reconocerlas y decirles ¡gracias mujeres!, porque juntas mantenemos este país y al mundo en movimiento. Esto va más allá de una cuestión de género. Es una cuestión de propósito y voluntad. Las mujeres somos fuertes, somos inspiradoras. Hoy en día cada vez más somos capaces de levantarnos, arreglar a nuestros hijos, organizar la casa y salir a liderar una industria y un país. Entonces adelante, ánimo y de verdad no tengan miedo. Las mujeres somos mujeres legendarias y estamos hechas para grandes cosas”.