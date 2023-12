Mujeres tienen que usar pañal porque no les dan permiso para ir al baño: minTrabajo

El Ministerio de Trabajo denunció que en algunas empresas las mujeres se ven obligadas a usar pañal, al no tener permiso para ir al baño en su jornada laboral.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que han sido los inspectores labores los que han encontrado estas irregularidades, donde además las mujeres tienen que aguantar sus necesidades poniendo en riesgo su salud porque no las dejan ir al baño.

“Muchas de las visitas que hemos hecho, las inspectoras en la parte de las flores, pescaderías y atunes han encontrado que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores, es así como sea detectado que no tienen el tiempo para ir al baño que es algo tan propio del ser humano de la máquina que somos, hemos detectado que algunas trabajadoras tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño”, indicó.

La ministra dijo que se está sistematizando estos hallazgos para hacer un plan de choque para que estos casos sean denunciados y corregidos.

“Le estamos apuntando a la corrección de estos exabruptos que se presentan en la cotidianidad de muchas mujeres que hoy laboran en los campos de Colombia y también en las ciudades”, señaló.

Apuntó que viene trabajando para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. “Nosotros estamos trabajando para que para que estas condiciones de ejercicio de las labores y oficios tengan dignidad humana que es fundamental”, dijo.

Según la ministra, actualmente los inspectores laborales a lo largo de este año 2023 han impuesto millonarias multas.

“Este año en lo que va corrido de este año tenemos 25.000 millones de pesos en sanciones producto de la vigilancia y control para que las normas laborales no se queden en el papel”, indicó.