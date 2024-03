Con el pasar de los años ha venido aumentando el número de personas que ven en la bicicleta una opción que soluciona los problemas de movilidad en las ciudades del país. Estos actores viales también son contemplados en el Código Nacional de Tránsito y deben acogerse a ciertas normas para poder circular.

Dentro de las principales normas que deben cumplir los ciclistas se encuentran transitar por un solo carril (artículo 60 y 68 del Código Nacional de Tránsito), vestir chalecos o chaquetas reflectivas que sean visibles cuando conduzca entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m. del día siguiente, no sujetarse de otro vehículo, circular a la derecha de las vías con una distancia que no supere un metro de la acera.

Así mismo, no podrán transitar por las aceras destinadas al tránsito de peatones, deberán respetar todas las normas de tránsito como cualquier actor vial (incluyendo los límites de velocidad) y no deberán adelantar por la derecha ni transitar entre vehículos que vayan por dos carriles.

Multas de tránsito para los ciclistas

Las sanciones económicas que pueden recibir los ciclistas en Colombia se encuentran definidas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito de la siguiente manera.

Infracciones tipo A: cuestan $173.733.

Infracciones tipo B: cuestan $346.667.

Infracciones tipo C: cuestan $650.000.

Infracciones tipo D: cuestan $1.300.000.

Infracciones tipo E: cuestan $1.950.000.

Las infracciones más comunes que reciben los ciclistas son de tipo A. Aquí le contamos algunas de ellas: