La compañía francesa con presencia en Colombia, Teleperformance, abrió una convocatoria para vincular laboralmente a 5.000 nuevas personas.

Se trata de distintos perfiles que no solo cobija a personas bilingües, sino también a quienes no manejen un segundo idioma. Además, no se requiere tener experiencia laboral, pero sí conocimientos en tecnología.

La compañía confirmó que son 3.500 vacantes para perfiles bilingües y 1.500 en español, entre lo que se destacan área como soporte técnico, manejo de redes sociales, ventas y servicio al cliente.

Perfiles disponibles

Soporte técnico

Interpretación

Redes sociales (Social Media)

Moderación de contenido

Servicio al cliente

Ventas

Ventas digitales

Si está interesado en aplica, puede ingresar al link https://www.teleperformance.com/en-us/careers/job-opportunities/ y cargar los datos solicitados.

Cabe recordar que Teleperformance fue destacada como una de mejores compañías para trabajar en Colombia, por sus instalaciones físicas e inclusión.