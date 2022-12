Municipios del país no tienen mapas de riesgo, advierte Gestión de Riesgo

El director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, Javier Pava, advirtió que, durante años, los municipios de manera irresponsable no han adoptado sus mapas de riesgo y los procesos de reubicación de las personas que se encuentran en zona de peligro son incipientes en cada una de las localidades del país.

El pronunciamiento se dio luego de observar las dificultades que presentan en la vía entre Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda), ante la debilidad y riesgo que registra toda la ladera y que ha provocado varias tragedias, la última de ellas dejando un saldo de 34 personas fallecidas por un deslizamiento.

“No se logra que se organice el territorio, que se deje las zonas de amenaza como zonas de protecciones, sino que terminen habilitando esto para construcciones de viviendas, o que por el contrario dichos lugares se conviertan en asentamientos subnormales, con tantas invasiones que vienen creciendo todos los días", indicó Pava.

Agregó que "todo esto lo que nos muestra es que existe una situación muy delicada porque no se hacen los mapas de riesgo de mayores amenazas, que permitan definir cuáles son las medidas que se deben tomar. Al no hacer nada de lo que hemos planteado, trae como consecuencia que vaya creciendo el número de viviendas en riesgo y el número de familias que se pueden ver afectadas”.

El funcionario explicó que lo más peligroso en toda esta situación es que los inventarios, en cuanto riesgo que debían tener todos los rincones de Colombia, al día de hoy están desactualizados.

“No tenemos mapas de riesgo en los municipios. No saber el número de familias que se encuentran en riesgo en Colombia lo que hace es que no podamos tener programas de ayuda para estas personas, porque no hay cifras ni datos, todo está a la deriva” puntualizó.

Denunció que las vías terciarias fueron abandonadas durante años por los gobiernos, lo que implica una cuantiosa inversión económica para su recuperación.

Advirtió que mientras los municipios sigan siendo desordenados en su planeación del territorio, de nada valdrá seguir realizando intervenciones en las laderas, siendo víctimas de la ola invernal históricamente las mismas comunidades.