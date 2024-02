Murió Rodrigo Pardo, respetado periodista colombiano

Rodrigo Pardo García-Peña, reconocido periodista, falleció este lunes 19 de febrero en Bogotá. Pardo García-Peña trabajó en RCN Radio y fue director de Noticias RCN.

Hace unos años, Pardo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un tumor maligno en el cerebro. Tumor que lo acompañó desde ese momento. "Afortunadamente se me olvida que el tumor me acompaña a todas partes. Tengo una vida normal y es muy poco lo que me queda de secuelas de los tratamientos. Ni siquiera dificultades para caminar, apenas unas molestias en el equilibrio", dijo en una entrevista con la revista 'Bocas' en diciembre de 2022.