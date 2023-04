Murió uno de los militares que permanecía en UCI tras ataque del ELN en el Catatumbo

El Ejército Nacional confirmó la muerte del soldado Brayan Andrés Guerrero de 19 años, quien permanecía en una Unidad de Cuidados Intensivos, desde el pasado miércoles 29 de marzo, cuando el ELN atacó un grupo de militares en el Catatumbo, dejando como resultado 9 militares muertos en el lugar.

El joven, que llevaba nueve meses de servicio en el Ejército, era oriundo de la ciudad de Valledupar y desde hace varios meses estaba ubicado en la zona del Catatumbo junto a un número importante de soldados regulares.

A través de un comunicado, el Ejército confirmó la muerte del uniformado que desde hace dos semanas luchaba por su vida en la ciudad de Bogotá.

“Nuestro soldado tristemente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá”, indicó el Ejército.

Por otra parte, Luz María, abuela del joven y quien viajó desde la ciudad de Valledupar a la capital del país, aseguró que el uniformado no resistió debido a la gravedad de sus heridas y murió en la ciudad de Bogotá, al registrar un paro cardiorrespiratorio.

“Mi niño no resistió, yo le pedí muchas veces que aguantara que no me dejara sola, pero no resistió”, expresó la abuela del joven militar.

Entre tanto, varios de los militares que resultaron heridos en esta acción criminal que se presentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, se recuperan de la gravedad de sus heridas y uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos en la capital del país.

Desde la región del Catatumbo, familiares de jóvenes militares que prestan su servicio en la zona, han pedido al Ejército Nacional y al presidente Gustavo Petro no enviar más soldados regulares sin experiencia a zonas complejas en orden público donde hay presencia de grupos armados al servicio del narcotráfico.