Natalia Ponce de León ahora tiene su propio comic sobre el ataque con ácido que sufrió

La mayoría de los colombianos recuerdan a Natalia Pone de León, quien fue atacada con ácido en el 2014, por lo cual su cara quedó totalmente desfigurada.

Ese 27 de marzo, Jonathan Vega, le arrojó cerca de un litro de ácido sulfúrico en el rostro, brazos, pierna y medio abdomen. A partir de allí la vida de la bogotana cambió por completo.



Tras someterse a nueve cirugías se fue superando hasta ser reconocida a nivel nacional por ser una mujer empoderada.



Ahora bien, Natalia Ponce de León dio a conocer que lanzó el comic ‘Kaia: despertando en lo profundo’. Se estrenó en la Muestra Internacional Documental de Bogotá y tuvo un espacio en ArtBo.



La obra está basada en toda la trágica historia que tuvo que pasar Ponce hasta sobrevivir a la agresión de la que fue víctima.

“Resoné fuertemente con el personaje de la superhéroe Kaia, me di cuenta de que es alguien a quien me gustaría darle vida a través del medio creativo. Siempre he soñado con ser esa supermujer, que difunde conciencia acerca de los problemas sociales. Yo soy Kaia, y estoy segura de que inspirará a los colombianos a respetar a las mujeres de mi país”, aseguró Natalia Ponce de León.