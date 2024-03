Natalia Ponce de León: una década de aprendizajes

El dolor

Ese día Natalia visitaba a su mamá en el norte de Bogotá, y a tan solo cinco cuadras quedaba una clínica. Allá la llevaron. “Me hicieron el lavado, que es lo que hay que hacer, eso me salvó mis ojos. Pero me acostaron en una camilla llena de vaselina y me vendaron durante 4 horas, esperando una ambulancia que me llevara a la unidad de quemados del Simón Bolívar. Entonces, en esas cuatro horas mis quemaduras se volvieron muy profundas. Si hubieran hecho, de una, el protocolo de llevarme al Simón Bolívar, seguramente no hubieran sido tan profundas”, cuenta Natalia, mientras su mamá la mira.

El caso de Natalia Ponce de León no fue el primero, pero sí uno de los que más despliegue ha tenido en los medios de comunicación, uno de los que más reconoce la sociedad. En estos 10 años, le han hecho 39 cirugías para recuperarse de los daños que le causó Jonathan Vega, el hombre que la siguió, la atacó y el responsable de que Natalia estuviera meses en la Unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, en el norte de la capital colombiana.

Allí el destino, la vida o las circunstancias las hicieron conocer a Jorge Luis Gaviria. Al mencionar su nombre las dos sonríen y luego el tono de voz de Julia cambia, se le salen unas lágrimas, respira y cuenta: “Recuerdo mi angustia en el hospital. Allá opera el médico que está de turno y como los primeros tres días estuve en la UCI [Unidad de cuidados intensivos], no sabía lo que pasaba con Natalia. Entonces, pregunté quién la iba a operar. En ese momento conocí al doctor Gaviria y le pregunté si era el único que iba a operar a mi hija. Él me dijo que no, que era al que tocaba, por el turno, y literalmente se me vienen las lágrimas. Yo me le arrodillé. Y él me levantó. Le dije: ‘por favor, solo tú, si lo haces bien o mal, no importa, pero solo tú’, y me dijo: ‘te prometo que soy el único que va a operar a tu hija’. Y así fue”.

Hace tan solo cuatro meses fue la intervención más reciente. En noviembre de 2023 trabajaron en los lagrimales de Natalia. “Los tengo tapados, entonces me metieron unos tubitos para abrírmelos, me los dejaron 3 meses”.

Con tranquilidad cuenta que es el único procedimiento que se hizo a través de su medicina prepagada. “El resto, las 38 cirugías reconstructivas, han sido todas en el Simón Bolívar y mi EPS ha cubierto todo como es y como dice la ley”.

Para esa época no existía un protocolo para estos ataques y Julia no sabía qué iba a pasar con su hija, así que consiguió una cita con el entonces gerente de Salud de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, a quien describe como una persona absolutamente maravillosa. “Lógicamente, me fui con la doctora Patricia Gutiérrez, que era la directora de la Unidad de quemados del Simón Bolívar. Y le pedí que le dieran todo a mi hija, porque lo que venía de aquí en adelante era una cosa de locos y no tenía el dinero”.

El tratamiento de Natalia funcionó y ella salió del hospital Simón Bolívar con la idea de luchar por otras personas que estuvieran en la misma situación. Trabajó con el Ministerio del Interior, conoció más casos, cifras, y así creó el proyecto al que se dedica desde hace 9 años, su fundación.