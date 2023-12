Negociadores con ELN niegan crisis en mesa de diálogos tras afirmaciones de 'Antonio García'

Los negociadores de paz con el ELN reaccionaron a la polémica columna de 'Antonio García', en la que condiciona la suspensión del secuestro a la “a la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México".

El primero en hacerlo fue el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, quien afirmó que “'Antonio García' no puede condicionar las retenciones con firmes económicos, que es secuestro, con financiamiento, porque el financiamiento es para la transformación en los territorios cuando se quiere intervenir una región colombiana cualquiera”.

Otros delegados en la mesa consultados por este medio prefirieron no ser citados al considerar que las declaraciones de García “no tienen relevancia” porque en el quinto ciclo de México se establecieron unos compromisos que quedaron por escrito y “que se deben cumplir”.

“Hemos decidido no entrar en polémica porque hemos sido claros en que ahí están los acuerdos que lo único que hay que hacer es cumplirlos, no vamos a entrar en interpretaciones y formas de ver las cosas. Lo que nosotros esperamos es avanzar y no retroceder”, indicó el negociador de paz.

En ese sentido, aseguró que no existe una crisis como lo han advertido congresistas y excomisionados de Paz, que aseguran que esta ha sido la costumbre histórica del ELN en anteriores procesos de paz, “decir una cosa en la mesa y luego hacer otra diferente en los territorios del país”.

Desde la delación del Gobierno, que lidera Vera Grabe, no se ha conocido un pronunciamiento respecto a las aseveraciones de 'Antonio García', que han sido interpretada como un “chantaje” al Gobierno Nacional.