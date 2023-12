'Negro Ober' pidió reducción de sus controles a cambio de dejar de delinquir

El Instituto Nacional Penitencio y Carcelario (Inpec) confirmó que dándole continuidad a la estrategia anticorrupción, conocida como "Operación Dominó" se ejecutó el traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá de Ober Ricardo Martínez, alias el 'Negro Ober', jefe de la banda de los "Rastrojos Costeños".

El objetivo de esa decisión, es evitar nuevos casos de corrupción con funcionarios de esa entidad.

A través de una carta, el condenado le solicitó a la entidad reducción de los controles al interior del penal a cambio de no delinquir más, especialmente en la zona de la Costa Atlántica.

En la carta remitida desde septiembre y que solo llegó a la dirección del Inpec en Bogotá esta semana, se lee que el 'Negro Ober' "está cansado de vivir como animal encerrado, solo, aislado de todos y de todo".

“Ya estos 14 meses me han enseñado a valorar la vida, actualmente decidí apartarme y retirarme de esa vida como se lo dije en la reunión que tuvimos, nuevamente me comprometo a que no va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios, hoy 26 de septiembre, ya llevo 16 días viviendo así aislado y ese no fue el compromiso que se hizo en la reunión", escribió Ober.