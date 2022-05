Ni hemos comprado, ni hemos pagado ningún avión: Duque

El presidente Iván Duque, indicó que no comprará el avión presidencial perteneciente al Gobierno de Ecuador. No obstante, el mandatario colombiano explicó que desde el año 2021 se habilitó un presupuesto para que se adelanten negociaciones, que permitan renovar parte de la flota de la Fuerza Aérea.

En contexto: Colombia comprará avión presidencial de Ecuador, según gobierno de Guillermo Lasso

"Desde el presupuesto del año pasado se asignaron unos recursos para hacer una evaluación y adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esa sustitución, en los mejores precios para Colombia", explicó.

En ese sentido señaló que el país ha tenido conversaciones con el Ecuador, sobre un avión que tienen disponible, pero enfatizó en que, "no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi Gobierno. Eso es una decisión. Queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo Gobierno el que tome la decisión".

De acuerdo con el jefe de Estado, Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea que, "ya son muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto. Seguir operando más allá del tiempo prudente esos aviones puede ser exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia (...) son aviones que tienen más de 40 a 45 años y para ese tipo de servicios representan un riesgo".

Los estudios que adelanta el actual Gobierno quedarán para que el próximo sea el que tome la decisión. "Pero ni hemos comprado, ni hemos pagado ningún avión", dijo Duque.

Lea: Campaña de Fico Gutiérrez denuncia infiltración e instalación de micrófonos en sede de Medellín

Por su parte, presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este martes que su Gobierno adelanta un proceso de negociación del avión presidencial con la Fuerza Aérea de Colombia, por 8 millones de dólares.