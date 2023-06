Nicolás Alcocer dice que el fiscal Barbosa abusó de su poder para ‘colarse’ en El Campín

Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, también denunció a Alcocer por tratar de ingresar a más personas de las permitidas a los palcos del estadio.

Según la Concejal, el hijastro del Presidente, se habría apoyado de la famosa frase "usted no sabe quién soy yo" para poder ingresar a su grupo de amigos al estadio.

"@nicolaspetroalcocer haciendo show en la entrada del estadio porque no lo dejan entrar con sus amigos. A las buenas o a las malas que entra, que de malas será de la clase media arribista y caprichoso?", escribió en Twitter Bastidas.

Ante estas acusaciones Alcocer respondió : "A las malas? El IDRD comunicó mal la información a Presidencia y no explicó que el ingreso era con lista y no con entrada física como ellos dijeron. Tanto así que me quedé por fuera varios minutos para resolver el problema afuera. ¿Dónde ve que entro a las malas o a la fuerza?"

Lo que si es claro, es que tanto como el fiscal Barbosa, como Alcocer disfrutaron del partido que al final dejó a Millonarios como campeón.