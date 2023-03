Nicolás Arrieta denunció negocio que prometía “ser su propio jefe” y que promocionó Yeferson Cossio

En los últimos meses, se han hecho conocidos varios casos de estafas en los que miles de colombianos han sufrido las consecuencias de los negocios que prometían ganancias de más del doble de lo invertido.

Uno de los casos más recientes tuvo que ver con el caso de Omegapro, un negocio que fue promocionado durante varios meses atrás en el que prometían ganancias estratosféricas, sin embargo, las personas que invirtieron sus ahorros en esta empresa ahora están viviendo un martirio.

Uno de los afectados habló con RCN Radio hace unos días y contó al martirio que ha tenido que vivir por cuenta de esta empresa que hasta el día de hoy no ha dado una solución acorde, después de que invirtiera más de 5 millones, con la promesa de ganar cerca del 300%.

A pesar de las recomendaciones que entregan las autoridades para evitar que más personas caigan en estos negocio con alta rentabilidad, hace unas horas, Nicolás Arrieta compartió un caso que fue promocionado por Yeferson Cossio y se trataba de una pirámide, en la que muchas personas no han podido recuperar su plata.

Se trata de la compañía Goarbit, reconocida por prometer ganancias del 0,5 y 1,5% diarios y mensual de hasta el 30%, por medio de inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Respecto a este negocio, Arrieta dijo “¿Se acuerdan que hace unos meses les advertí de Goarbit y que nuestro querido amigo ‘Yefito’ la promocionó, él que siempre se preocupa por nosotros?”.

Posteriormente, el creador de contenido expone el vídeo hecho por Cossio, en el que dijo, “es una compañía de inversiones donde, según ellos, ustedes pueden generar ingresos de manera segura, sin referir ni nada de esas cosas tediosas”.

Asimismo, Arrieta expuso casos de las personas afectadas, quienes han compartido varios mensajes a través de Twitter, en los que escriben algunos comentarios como: "¿Alguien por favor me dice como puedo solucionar el tema de los retiros? Desde el 21 de noviembre realicé uno y aún no lo recibo ni tampoco respuestas al respecto y yo que he confiado en este proyecto".

De igual forma, él compartió los mensajes que les escribieron a su cuenta de Instagram, donde le llegaban algunos mensajes de afectados, quienes pedían ayuda para recuperar su dinero.

Por ahora, la empresa no ha dado respuesta alguna a los inversores, quienes están preocupados por su dinero.