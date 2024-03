Este jueves se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Barranquilla la audiencia en la que se escuchó el testimonio de Nicolás Petro Burgos en el marco de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara por la presunta financiación irregular de la campaña ‘Petro Presidente’ en 2022.

Petro Burgos confesó que Euclides Torres financió el evento de la ‘P’, realizado en la Plaza de la Paz en la capital del Atlántico y asimismo, aseguró que recibió presiones de la Fiscalía para declarar en contra de su padre.

Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles de la diligencia, que demoró cerca de dos horas. Por ejemplo, la curiosa respuesta del hijo del presidente cuando le preguntaron por los recursos que le entregaron Santander Lopesierra conocido como ‘el Hombre Marlboro’, y Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.

El exdiputado admitió que recibió el dinero pero a modo de “préstamo” y dijo que lo invirtió “temas personales” de él y su exesposa Daysuris Vásquez como la compra de “gorras, unas camisetas y una indumentaria nuestra para hacer los recorridos de campaña”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta ante los cuestionamientos de los investigadores sobre si los recursos fueron aportados por los cuestionados políticos de la Región Caribe, a cambio de beneficios en el Gobierno de Petro.

El exdiputado aseguró que Lopesierra, Hilsaca y otras personas que le entregaron dineros, actualmente le están cobrando.

“Es que nunca me pidieron nada a cambio. De hecho, me están cobrando actualmente que les pague la plata, pero ellos nunca me dijeron que esta plata es por una contraprestación en el gobierno. Vuelvo e insisto, yo les pedía los préstamos a título personal”, manifestó.

Nicolás Petro insistió en que el presidente no sabía que estaba gestionando esos “préstamos” y admitió que los obtuvo con facilidad por “la condición en la que me encontraba. Ser hijo del futuro presidente irradiaba cierta confianza en las personas”.