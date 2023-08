Nicolás Petro ya está en Barranquilla: “me encuentro en casa, tranquilo y en paz”

Recordemos que Nicolás Petro está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de las denuncias que realizó su expareja Day Vásquez, quien afirmó que a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros ilegales.

Gustavo Petro se pronunció frente a las polémicas declaraciones que dio Nicolás Petro en las audiencias de colaboración con la justicia colombiana.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace algunos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo”, dijo.