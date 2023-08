Niegan aval a candidata: la afectada alega que fue por sus denuncias

Baena en el Concejo ha sido defensora de las mujeres del municipio. En esta tarea, de acuerdo a la líder política, no ha sido fácil, al detectar los actos de corrupción.

Por eso, de acuerdo a la concejal, la dejaron por fuera de las elecciones. Además, el partido no alcanzó a completar la lista de los 17 candidatos al Concejo y adicional coavalaron a Jorge Rivas a la Alcaldía.

La concejala Leidy Johana Baena señaló que denunció al actual alcalde Rodrigo Hernández por corrupción y de ahí entonces las represalias en su contra.

Ella indicó que ha sido víctima de maltrato psicológico y que teme que el "sistema corrupto" continúe por los próximos 4 años. En un comunicado, Baena expresó que además recibió comentarios despectivos y denigrantes en su participación como concejal.

“Denuncié durante estos cuatro años hechos de corrupción, cómo la ejecución del plan vial que valió 50% más de lo que habían presupuestado, más de un billón de pesos y ni lo han podido terminar; denuncié cómo se robaron INCAROSA y cómo acabaron con el PAE y le ofrecen a los niños alimentos de mala calidad, frío y en ocasiones hasta en estado de descomposición”, recalcó.

Leidy Johana Baena dijo que en la Alcaldía de Rionegro se encontró con un gobierno autoritario, machista y despectivo. Aun así, manifestó su deseo de seguir trabajando y sirviendo.

"Me cohíben de seguir siendo concejal, pero no de seguir trabajando inalcanzablemente por hacer de Rionegro un municipio donde primero sea la gente y donde las oportunidades sean para todos y no para cinco familias que siempre se han beneficiado de la política”, concluyó.