Nina Caicedo habla del "trato inhumano" que recibió durante su retención en Cancún

La reconocida actriz Nina Caicedo fue retenida en el aeropuerto de Cancún por las autoridades de Migración México. La famosa iba a pasar el fin de semana en este lugar para celebrar su cumpleaños.

Sin embargo, Migración Colombia confirmó que Caicedo llegó a Colombia en la madrugada de este sábado.

Noticias RCN estuvo en el aeropuerto Internacional El Dorado para recibir a la actriz. Nina Caicedo contó cómo fue el calvario que vivió

“Estaba tranquila hasta que me encerraron, creen que todos los que estamos encerrados somos delincuentes. Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era. Considero que fue una detención arbitraria”, explicó la actriz.

Señaló que no se podía comunicar con su familia porque el Wifi del aeropuerto de Cancún era muy malo.

“No podía comunicarme porque era por medio de un Wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza y la comunicación era muy mala”, indicó.

Caicedo afirmó que recibió un trato inhumano y que no le dieron algo de comer ni de beber.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, el trato fue inhumano. Fui tratada como un delincuente”, expresó.

Por otro lado, comentó que en el lugar donde encierran a las personas había ratas.

“El lugar es horrible, tiene ratas, había gente desde hace varios días”, contó.