Niño de tres años fue mordido por un perro pitbull en Puerto Tejada (Cauca)

Hospitalizado permanece un menor de tres años de edad, que fue mordido por un perro de raza pitbull, mientras se encontraba jugando en el barrio Santa Elena en el casco urbano del municipio de Puerto Tejada (norte del Cauca).

De acuerdo a la información que entregaron los familiares, el pequeño, en compañía de otros menores, estaba jugando frente a una vivienda donde se encontraba el perro, cuando se presentó el ataque.

Edith Samara Rengifo Balanta, tía paterna del niño, contó que el perro bajó de una terraza, encontró una reja abierta y al salir mordió al pequeño.

“Él estaba jugando en la calle frente a la casa de la abuela con otros niños cuando se presentó el ataque. El perro lo atacó y algunas tías y otros vecinos tuvieron que abrirle el hocico al pitbull para poder que soltará a mi sobrino”, expresó la mujer.

Tras el hecho, Matías como se llama el menor, fue llevado con graves heridas hasta el hospital de Puerto Tejada y luego fue remitido a la Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, donde se espera que sea sometido a una intervención quirúrgica en su rostro.

Rengifo, tía de Matías, también aseguró que no es la primera vez que se presenta un incidente de este tipo con el perro que además no había sido vacunado.

“El perro no se encontraba vacunado y no es la primera vez que agrede a niños, ya hay tres antecedentes pero ninguno había sido denunciado. Fue muy molesto cuando llegue a preguntar si el perro estaba vacunado, me recibieron con groserías y por eso procedí a llamar a la Policía que llegó al lugar y se llevó al perro”, detalló la familiar del niño.

El estado de salud de Matías es delicado y se espera la evolución de su salud, tras la cirugía a la que es sometido y que podría tardar hasta hasta seis horas.