Niños perdidos en la selva: abuela asegura que animal salvaje los estaría protegiendo

María Fátima Valencia explicó que aunque los menores conocen la selva, hay varios animales peligrosos y las condiciones del lugar son muy difíciles.

La mujer quien pertenece a una comunidad indígena de la región de la Amazonía, al igual que los menores, manifestó que “a estas alturas no es que los niños estén andando, es que algunos de esos animales del monte los debe estar cargando, por eso ellos no están asentados, quietos. Ese animal es un duende que los está transportando y dando vueltas, eso me tiene muy preocupada”.