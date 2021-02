"No bajar la guardia" con llegada de primeras vacunas, el llamado del Gobierno

Enfatizó en que “de la vacunación y nuestra voluntad de salir adelante unidos depende el empleo, la educación, la seguridad (...) de la manera como afrontemos este momento de nuestra historia depende que salgamos todos, todos, adelante”.

El presidente Iván Duque señaló que espera que al terminar 2021 ya estén vacunados más de 35 millones de colombianos, lo que representa el 70 % de la población del país, para lograr la llamada "inmunidad de rebaño".

"Esto lo vamos a alcanzar con hechos, con patriotismo, convocando a todos los sectores para que construyamos país y no con discursos o con mentiras que nos dividen. La lucha contra el coronavirus es la lucha por la supervivencia de Colombia", señaló Duque.

El mandatario precisó que "no es una ocasión para el oportunismo político, no es el momento para la crítica facilista. Nuestra obligación como Gobierno Nacional, es darlo todo por la vida de cada colombiano y por eso no nos dejaremos distraer con la política, cuando la historia nos demanda la mayor responsabilidad".