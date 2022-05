Yina Calderón siempre está causando polémica en las redes sociales, sea por discusiones con otras famosas o por temas relacionados con sus cirugías, tatuajes o su extrovertida familia.

Está vez, la influencer sorprendió en las redes sociales al confirmar que había asistido al estreno del documental del candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro.

"Yo no conozco mucho de política, la que realmente sabe es mi hermana que está conmigo, pero a mí que me gusta de Petro, en su campaña apoya a los influenciadores, que a veces yo siento que no somos valorados"

La empresaria de fajas se refirió a que, el candidato del Pacto Histórico apoya a las personas que se dedican a hacer contenidos en redes sociales y que esta labor es dura: “aparte de eso yo siento que este país está cansado de lo mismo, por ese simple hecho hay que votar por Petro, bebés ustedes con su marido le da y le da y no puede, pues le toca conseguir mozo”.

La exprotagonista de nuestra tele, del canal RCN dijo también que necesita del apoyo de todos para que el precandidato sea elegido “este es un mensaje para mis páginas falsas, yo creo que soy la mujer que más páginas falsas tengo en el mundo, 72 cuentas falsas, necesito de su ayuda en este momento, usted sabe que yo no lo reporto, que yo los ayudo, todo bien, pero ayúdenme a postear en sus historias el nuevo documental se llama la Política del amor “.

Asimismo, la Dj mostró en sus redes sociales lo que fue el evento, allí se ve que asistió la esposa de Gustavo Petro, Calderón indica que lo que más le gustó de ella, es que tiene a la virgen de Guadalupe por lo que se declaraba fiel enamorada de la campaña.

Al final, la empresaria dijo que le había parecido bueno el documental de Petro, que trataba sobre la vida de él, “ustedes no se imaginan la humildad de ese señor, yo lo vi llegar con la esposa y yo pensé que era creído, pero no, que humildad”. Ella aclaró que, todos pueden votar por quien quieran, pero que, por ella, apoya a Petro.