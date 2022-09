Más de 300 personas entre periodistas, analistas, artistas y ciudadanos del común, siguen a la expectativa sobre la carta en la que criticaron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por casos relacionados con presuntos plagios.

En diálogo con RCN Mundo, el columnista de El Espectador y profesor universitario, Ramiro Bejarano, señaló que la situación es muy delicada, porque no se han logrado desvirtuar las acusaciones que se están haciendo contra el ministro.

“Me parece una actitud muy significativa que él quiere eludir el tema, porque no tiene cómo defenderse. Aunque él dice que tiene las pruebas de que no incurrió en plagio, no ha logrado despejar esas dudas mortales que entre académicos son imprescriptibles e insalvables”, dijo.

Apuntó que una persona que incurre en plagio y se roba las ideas de otro, incurre en un delito y es una falta que desde el punto académico se torna imborrable.

“Yo fui la primera persona que hace muchos años escribí artículos contra él, porque se había apropiado de una sentencia que había preparado otro magistrado y le había hecho pasar una vergüenza terrible al doctor Álvaro Tafur, además de otras circunstancias parecidas”, manifestó.

Recordó que este caso se remonta a varios años atrás, cuando se conocieron en la Corte Constitucional. “A él le decían ‘copias emilita’, porque en aquella época en la Corte Constitucional se tenía una señora que era ‘Emilita’ que era la que sacaba las fotocopias. En tono de burla lo estigmatizaron clavándole ese remoquete de ‘copias emilita’ y lo mencioné en una de mis columnas”, aseguró.

Añadió que "luego de eso salió un escándalo y él me dijo que me iba a demandar, pero nunca tuve noticia de que lo hubiera hecho, estaba listo para comparecer a la guerra, porque tenía además pruebas de otro compañero del Consejo Electoral, que lo sindican de lo mismo".

El profesor Ramiro Bejarano aseguró que "muchos años después y seguramente cuando yo tenía ya pérdida de la memoria, vuelve y se presenta un caso de plagio, tomándose los comentarios y trabajos del doctor Jaramillo, un distinguido profesor del Externado y académico que había trabajado en la Corte Constitucional".

Explicó que "sus amigos más cercanos lo detectaron y lo denunciaron, por lo que él dice que lo están persiguiendo hace muchos años y claro que hace muchos años él generó esa duda sobre su conducta y proceder”.