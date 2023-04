No debe haber personas en zonas cercanas al Nevado del Ruiz, advierte Gestión del Riesgo

Luis Fernando Velasco pidió prudencia a los turistas, pues si acceden a esta zona por vías no autorizadas no serán registrados y en caso de emergencia, los cuerpos de socorro no podrán acceder por las condiciones causadas por la ceniza emanada por el nevado.

"No hagan esas locuras porque primero no quedarían registrados y ante una eventual erupción no hay manera de sacarlos, entre otras cosas porque la erupción viene acompañada de ceniza y me explican que esa ceniza es abrasiva y entonces no pueden volar helicópteros ni aeronaves", aseguró Velasco.

Reconoció que las autoridades regionales han realizado sus tareas al hacer censos, activando comités y acompañando a la comunidad, pero recalcó que en los casos en los que las familias no quieren evacuar sus territorios y tienen niños a su cargo, el ICBF prioriza la seguridad de los menores de edad.