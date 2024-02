Durante el evento de suscripción del Pacto de Gobernanza Comunitaria por la Pesca Sostenible que se llevó a cabo en Buenaventura, la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, declaró a propósito de la expedición de la resolución 0119 de 2024, por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que da vía libre a la captura incidental de 15 especies de tiburones y de rayas, que "... no puede pensarse en qué es más valioso la vida de los tiburones que las personas".

Le puede interesar: Autoridades intensifican búsqueda de dos pescadores desaparecidos en Tumaco

La ministra en alusión al decreto que se expidió en marzo de 2024, durante el gobierno del presidente Iván Duque, que prohíbe la pesca del tiburón, incluso de manera incidental, expresó que se trata de "Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los 'yupisitos', de los 'gomelos' como quienes toman estas decisiones dándole no sólo la espalda, dando de verdad una muestra clara de lo que es el racismo".

Dijo ante un auditorio ocupado por representantes de pescadores del Pacifico vallecaucano, que por circunstancias como estas el pueblo se tiene que movilizar, porque el pueblo que no se mueve no es escuchado. Aseguró que esta discusión sobre la aleta del tiburón no deja ver otras discusiones que son mucho más trágicas y profundas.

"La aleta del tiburón no nos deja ver lo que está debajo de la aleta. Pero debajo del fondo hay un lecho y debajo del lecho hay tierra y esa tierra está conectada a un territorio, un territorio que es de las comunidades negras del Pacífico y de nadie más. Ayer me cantaban un verso que el tiburón ha habido toda la vida, desde antes de que no hubiera memoria, y seguirá viéndolo y se alcanza para todos, incluso para que los ricos lo vean", expresó.

Según la Ministra de Agricultura, lo que se busca es darle un manejo sostenible y de conservación a estos animales marinos, pero priorizando los derechos humanos con relación a la alimentación y la subsistencia de las comunidades costeras del país.

Le puede interesar: "Hay agentes de tránsito que son integrantes de La Oficina": Alcalde de Tuluá



"Es una discusión entre dos mundos, el mundo de la ciencia elitista, de quienes van a la universidad y hacen doctorado y van a otro país contra la vida real y la práctica y el conocimiento heredado”, enfatizó Mojica.