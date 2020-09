“Nosotros lamentamos mucho lo sucedido, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero mi hijo no es una mala persona, él estaba contento porque ya le faltaba poco para terminar su servicio y ellos sufren de mucha presión. Pero él no es un mal muchacho”, aseguró la madre del soldado involucrado en el hecho.

El encuentro se dio en plena vía pública, en zona rural del municipio de Miranda, en compañía de los comandantes del batallón de alta montaña al que pertenecía el solado vinculado.

Por su parte, Aura María Díaz, hermana de Juliana y quien se encontraba presente durante la reunión, aseguró que en nombre de la familia, ellos perdonan al soldado que le habría quitado la vida a Juliana, y destacó que no sienten rencor contra él o los familiares presentes.

“No es rencor u odio lo que sentimos, tenemos mucho dolor porque perdimos a un ser muy especial, pero a ustedes no tenemos nada que perdonarle y a su hijo, lo perdonamos porque no creemos que lo hiciera a propósito, pero tenemos mucho dolor en nuestro corazón”, aseguró la hermana de Juliana.

En relación a este mismo hecho, se conoció que el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro llegó a la región donde ocurrieron los hechos y aseguró se reunirá con la familia de la mujer que murió después que el soldado disparara contra el vehículo en el que se movilizaba.