No es oportuno traer médicos extranjeros a Colombia: Sociedades Científicas

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas mostró su preocupación por la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de solicitar el apoyo de especialistas cubanos para atender 600 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en la ciudad.

La presidenta de la entidad, Lina Triana, afirmó que no es oportuno traer a Colombia talento humano en salud extranjero, al considerar que no conocen el sistema de salud y no se sabe qué tanta preparación tengan.

“Si empezamos a traer recurso humano de afán sin mirar su idoneidad, podemos poner en peligro a los colombianos, porque para ellos el sistema de salud es nuevo y lo desconocen completamente, por lo que nos dejaría expuestos a grandes riesgos en la atención, de no cumplirse con un proceso de convalidaciones que garantice un ejercicio profesional idóneo y seguro para los colombianos”, afirmó.

Agregó que es importante tener en cuenta que se perdería tiempo muy valioso en la validación de los conocimientos del talento humano de los médicos cubanos, para no poner en riesgo la salud de los colombianos.

“Consideramos que antes de plantear en recurrir a especialistas extranjeros, se deben seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, acerca de la redistribución de talento humano idóneo en el territorio nacional, dando cumplimiento a los acuerdos sostenidos con el ministerio”, sostuvo.

La médica además hizo una invitación al Gobierno Nacional, a mantener el rumbo, a rodear y apoyar al talento humano en salud y a las instituciones que vienen dándolo todo para superar de la mejor manera estos momentos difíciles para nuestro país.

Recalcó que en Colombia se tiene evidenciarse de una inadecuada distribución del talento humano en salud con conocimiento, entrenamiento y experiencia en manejo de pacientes graves; por lo que es necesario trabajar en este tema.

“Queremos invitar al Gobierno para trabajar en conjunto y hacer más eficiente el recurso humano, siendo los médicos especialistas en las Unidades de Cuidados Intensivos que manejan pacientes graves como medicina general, interna, cirujanos, anestesiólogos y urgenciólogos, que sea líderes de equipos de otros grupos de profesionales de salud en las regiones donde se necesiten”, puntualizó.

La representante del gremio indicó que ellos le piden al Gobierno, pero también a los alcaldes, fortalecer el trabajo de los profesionales de la salud, en todas las áreas de la medicina, teniendo en cuenta que tienen un gran potencial para atender la pandemia del coronavirus.