Durante la noche del viernes 5 de enero y la madrugada de este sábado 6, el servicio de telefonía y de internet del operador de Tigo estuvo fallando. Los usuarios reportaron la caída en las redes sociales.

“¿Soy el único que tiene Tigo y se le volvió loco el celular donde no le funcionan los datos, ni el wifi?”; “Están caídos todos los servicios de Tigo a nivel nacional”; “Tigo no responde por la caída del Internet. Pero para cobrar y cortar los servicios, son los primeros”; “@Tigo_Colombia me falló a las 11 de la noche cuando estaba pidiendo un taxi”, fueron algunos de los reportes que dejaron los internautas.

La empresa al ver los diferentes reportes que estaban haciendo las personas, comenzaron a verificar e informaron que por temas de vandalismos los servicios de internet y telefonía estaban presentando afectaciones.

“Te informamos que tenemos una afectacion del servicio de Internet Movil y Fijo por vandalismos multiples. Nuestros equipos ya estan en terreno para dar pronta solucion”, anunció la entidad a través de las redes sociales.

Luego de las 4 de la mañana, el operador informó a los usuarios que ya el servicio estaba disponible y ofrecieron disculpas a las personas que resultaron afectadas.

“Ya tenemos nuestro servicio de internet restablecido y operando con normalidad. Ofrecemos disculpas a los usuarios que se vieron afectados”, señaló Tigo.

