"No es una persecución": Margarita Cabello sobre sanción al presidente de la SAE

La procuradora respondió al cuestionamiento, pues recalcó que ese tipo de señalamientos no podían darse cada vez que la entidad tomara una decisión, ya que hace parte de la labor preventiva y de control al poder Ejecutivo.

"El Gobierno es objeto de control, el control que ejerce la Procuraduría no le gusta obviamente a quien es sujeto controlado y la tendencia a reclamar cada vez que es persecución cada vez que la Procuraduría toma una decisión, ya es algo que no debería ser, está el debido proceso y este es un tema jurídico que tiene todas las garantías procesales", aseguró Cabello.

Resaltó que no pueden permitirse este tipo de acusaciones, pues las actuaciones no son solo contra este gobierno, sino que contra la administración anterior también tienen cientos de investigaciones pendientes y en curso.

"Tenemos muchísimas investigaciones contra el gobierno anterior. ¿Ahí no somos perseguidores, ahí no somos sesgados? Es la pregunta, hemos abierto muchas investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior, entonces no entiendo cuál es la preocupación y la manifestación de persecución por parte de la Procuraduría", cuestionó la procuradora.

Finalmente, Margarita Cabello concluyó diciendo que este asunto es un tema que tiene todas las garantías procesales y que debería permitirse que el debate se realice en las instancias jurídicas.