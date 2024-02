La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó que se reunirá con el sector ambiental este próximo 17 de febrero, para abordar toda la problemática relacionada con la pesca incidental de tiburones en las comunidades del Pacífico y trabajar de la mano para la conservación de las especies.

La funcionaria señaló que en Colombia no está permitida la pesca de tiburones. Sin embargo, se espera que se sume la propuesta de educación ambiental a la población para proteger a los tiburones, además de estipular los tiempos de veda para mantener la biodiversidad de la región.

"No está permitida la pesca en Colombia de tiburones, lo que se hizo fue admitir la pesca incidental para las comunidades tradicionales del Pacífico. Cuando ellos están en sus faenas a veces, algunas de esas especies se enredan en las mallas, eso se llama pesca incidental. Previamente, esta pesca incidental se había prohibido y resulta que esto hace parte de su seguridad alimentaria", agregó.

"No va en contra de normas internacionales, mientras podamos generar las garantías a la protección de la biodiversidad. No se va a dar cuotas pesqueras alrededor y no está autorizado pescar estas especies en el Pacífico Colombiano", agregó Muhamad.

Estas declaraciones se dan luego de que la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, se refiriera a la expedición de la resolución 0119 de 2024, por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que da vía libre a la captura incidental de 15 especies de tiburones y manifestara que "no puede pensarse que es más valiosa la vida de los tiburones que la de las personas".

"La ministra en alusión al decreto que se expidió en marzo de 202, durante el gobierno del presidente Iván Duque, que prohíbe la pesca del tiburón, incluso de manera incidental, expresó que se trata de un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los 'yupisitos', de los 'gomelos' como quienes toman estas decisiones dándole no sólo la espalda, dando de verdad una muestra clara de lo que es el racismo", dijo Mojica.