El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, hizo duros reparos al proyecto de ley de humanización de política criminal y carcelaria del Gobierno, expresando una férrea oposición a eliminar delitos como la inasistencia alimentaria, injuria, incesto y otros.

“Pongámosles un poco de sentido común a esto y se lo voy a decir al país en el Congreso de la República, porque las cosas tienen que decirse por su nombre, por ejemplo, inasistencia alimentaria, aquí es un país donde hay una tasa de niños no deseados, impresionante, ahora el mensaje cuál es, acabemos la inasistencia alimentaria, porque es un delito que no se aplica mucho y hay muy pocas personas en la cárcel”, dijo el fiscal.

Asimismo, sostuvo que no se pueden suprimir conductas criminales porque se terminan normalizando esos compartimientos.

“El mensaje es que si yo derogo, si yo lo saco del Código Penal normalizo la conducta, entonces las mujeres pierden la capacidad de poder exigir que les paguen el colegio a los niños que son no deseados y lo que se engendra es mayor criminalidad, mayor violencia contra la mujer, violencia sexual violencia intrafamiliar y feminicidios en Colombia”, indicó el fiscal general en Alerta Bogotá.

De igual forma, señaló que no se trata de sólo resolver un problema en las cárceles a los victimarios, sino en atender y dar una solución a las problemáticas de la sociedad.

“Estamos pensando en los 70.000 presos por encima de los 50 millones de colombianos”, manifestó Barbosa Delgado.

También indicó: “Si usted dice la inasistencia alimentaria no va a ser delito, la gente cree que ahora puede ser irresponsable frente a sus hijos, eso es como si se dijera que él robó en almacenes no es un delito y entonces la gente dice buenísimo, me voy a meter en los almacenes”.

Según el fiscal, no se puede confundir a la ciudadanía y pretender comparar la actual situación que enfrenta Colombia con otros países como Noruega o Suecia.

Enfatizó que “no estamos en Noruega, porque el ejemplo, que se pone es que en Noruega ya han levantado estas medidas, en Suecia también, nosotros tenemos una situación difícil en Colombia, porque seguimos siendo un país complejo”.

El fiscal agregó que “hay algo muy natural en los colombianos y es que les gusta mucho el conflicto y por eso hay tanto criminal (…)”.