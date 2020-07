"No estamos lejos de tener que elegir entre pacientes": Colegio Médico Colombiano

El Gobierno y la Alcaldía de Bogotá descartaron la solicitud que hicieron agremiaciones de médicos y sociedades ciéntificas a través de una carta, en la que pidieron una cuarentena total en Bogotá durante dos semanas debido al aumento exponencial de contagios.

En diálogo con La FM, el presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Baquero, dijo que la propuesta se da porque cada día han incrementado los casos y por ende la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que están llegando a niveles de sobresaturación.

Lea también: Alerta en Palmira por alta ocupación de UCI, llegó al 80 %

Sobre por qué consideran que no sirve la cuarentena por localidades decretada por la alcaldesa Claudia López, aseguró que no se sabe si esta medida es efectiva o no, pero advirtió que los ciudadanos pueden hacerle el ‘quite’.

“Cuando no hay prohibición total aquí somo buenos para volárnolas todas, puede ser que eso sea efectivo no lo sabemos, lo que si sabemos es que estamos llegando a niveles tope de ocupación. Al tope de lo que estamos preparados para atender a la gente”, indicó.

Baquero subrayó que “no estamos lejos” de ese momento que vivieron otros sistemas de salud de diferentes países de Europa o lo que pasó en Ecuador, donde los médicos tuvieron que elegir entre los pacientes contagiados y decidir a quién atenderían; así mucha gente terminó muriendo esperando atención porque se desbordó la ocupación de las UCI.

“Eso va a ocurrir, no estamos lejos, si vemos reportes ya algunas instituciones están al ciento por ciento de ocupación de camas como la Clínica Reina Sofía, Clínica de Occidente, Mederi, San Rafael, muchas ya están copadas, hay un riesgo muy grande. Ahora estamos con mucho miedo de verdad”, afirmó.

Lea también: Habla el joven que tomó de varias botellas en un D1

Alerta por falta de intensivistas

El presidente del Colegio Médico Colombiano admitió que en Colombia no hay cantidad suficiente de intensivistas para atender en UCI.

“Necesitamos respiradores pero junto a ellos necesitamos equipos, quién es el que lo prende y apaga, eso es todo un equipo médicos que esta ahí. En este momento estamos preocupados porque no hay una gran cantidad de intensivistas”.

Lea también: Denuncian que cadáver de su familiar desapareció del hospital de Fontibón

Reconoció la gestión del Gobierno para capacitar a otros profesionales de la salud. “Pero no podemos decir que al hacer un curso virtual ya está preparado para hacerlo. Si la gente viera cómo es que fallece una persona en UCI por Covid-19 se cuidarían más. Es algo espantoso”.