No existió participación directa de Marta Lucía Ramírez en liberación de Piedad Córdoba

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aclaró que ni de su parte ni del Ministerio de Relaciones Exteriores hubo algún trato diferencial para la senadora electa, Piedad Córdoba, durante el tiempo que estuvo ante las autoridades migratorias de Honduras, aclarando el por qué del dinero en efectivo que llevaba y no había declarado.

En ese sentido, el cónsul de Colombia en Tegucigalpa, Michel Carrillo, también explicó que el manejo que se le dio a la situación de la Senadora, es el que corresponde por ley.

"En el Consulado de Colombia en Tegucigalpa, nos hemos limitado -como en todos los casos de atención a nuestros connacionales- a brindar los servicios de asistencia y de acompañamiento pertinentes. Ninguna gestión es particular o diferencial. Y en el caso de la senadora electa Piedad Córdoba, no hubo ninguna participación de la vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez", explicó Carrillo.

La aclaración de las autoridades colombianas se da luego de que Córdoba, a través de su cuenta en Twitter, manifestara una "agradecimiento especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse".

En ese sentido, la vicepresidenta y Canciller, aclaró que, "no he hecho nada por lo cual Piedad Córdoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la Cancillería y no un favor personal", escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas la senadora electa del Pacto Histórico, aseguró que luego de haber sido requerida por las autoridades hondureñas, tras ser sorprendida con más de 60.000 dólares en efectivo en una maleta, el impase ya fue superado.

“Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”, indicó en su cuenta de Twitter.