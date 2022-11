No hay control de cambio en Colombia ni en Venezuela: minComercio sobre reapertura de frontera

El ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, se refirió al encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela), además de la reapertura comercial en la frontera de los dos países que ya cumplió más de un mes.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario dijo que en el corto plazo no se generará un control de cambios ante los pagos generados por la actividad comercial entre las dos naciones.



"En ningún momento se está planteando, ese tema no se está haciendo, nada se ha hecho al respecto y es que siempre existen las medidas de política económica necesaria para el desarrollo nacional. No hay control de cambio en Colombia ni en Venezuela y muy seguramente no va a haber control de cambios en los dos países", dijo.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el consolidado de la actividad comercial reveló que se movilizaron 67 vehículos de carga entre exportaciones e importaciones, hasta el pasado 21 de octubre y se alcanzaron los US$2.25 millones en negocios.

En ese sentido el ministro Germán Umaña, destacó que no se ha presentado ningún problema con los pagos que se han realizado, desde la reapertura de la frontera con el vecino país.