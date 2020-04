"No hay justificación para que IPS no estén protegiendo a sus trabajadores": MinSalud

Lea también: Procurador pide protección para profesionales de la salud tras muerte de médico

El funcionario dijo que "en este momento de la epidemia de COVID-19 no tenemos el nivel de demanda de elementos de protección personal que vamos a tener en un futuro a medida que la epidemia progrese, así que no veo ninguna justificación para que los profesionales de la salud no estén protegidos desde los recursos propios de las IPS a nivel nacional".

Agregó que "el hecho de que tengamos recursos adicionales, recursos de reservas para protección de trabajadores, no quiere decir que eso sustituya la obligación que tienen las IPS públicas y privadas a nivel nacional de proteger a sus empleados".

Pruebas moleculares y pruebas rápidas

El presidente Iván Duque se refirió a los dos tipos de pruebas que se están aplicando en Colombia para la detección del coronavirus: "Hoy en el mundo estamos viendo dos tipos de pruebas: las PCR o moleculares que son las que Colombia ha tenido con el Instituto Nacional de Salud, estas pruebas tienen una ventaja y es que son bastante asertivas en su diagnóstico, en más de un 90% son asertivas para determinar si una persona tiene o no tiene coronavirus".

El presidente Duque, dijo también que "estas pruebas PCR están teniendo demasiada demanda y eso hace que estén escaseando. Por un lado escasean las pruebas y también los kits reactivos, incluso, muchas de las máquinas también están escaseando. Nosotros hemos tenido esa tecnología y hemos aumentado el número de pruebas buscándolas donde hoy estén disponibles".

Sobre las pruebas rápidas dijo lo siguiente: "Y tenemos un segundo grupo que es la que se llama prueba rápida o prueba serológica, que también están llegando a nuestro país, muchas están siendo adquiridas a través del sistema de salud por parte de las aseguradoras y también estamos habilitando con el Invima para que lleguen esas pruebas al país".

Añadió que "es bueno precisar que frente a las pruebas moleculares, éstas tienen menos asertividad, éstas son superiores al 70%, y las moleculares superan su nivel de asertividad en un 90 por ciento; no obstante, ha dado resultado en muchos países donde se ha venido haciendo ese ejercicio masivamente y nosotros también queremos aumentar ese número de pruebas en el territorio".