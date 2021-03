"No he podido terminar el bachillerato por trabas que pone la vida": joven vendedor de pescado

Johan con su familia hace parte de los 90 vendedores de carne en la calle que, según las autoridades, venden estos alimentos no aptos para en consumo humano en el sector denominado "Terminal Pesquero", ubicado a las afueras de la plaza Las Flores en Corabastos.

"Una de las pocas épocas del año que podemos aprovechar es Semana Santa y vienen las autoridades a decirnos que no podemos vender así. Nos quieren quitar nuestra única manera de sobrevivir", argumentó, tras el operativo de la alcaldía de Kennedy y la Secretaría de Salud de Bogotá.

Johan agregó que "nos obligan a pagar un local, a pagar impuestos, nosotros no tenemos para eso. Vendemos en la calle, somos muy limpios, también somos humanos y no vamos a vender algo que nos perjudique".

Cuenta que está estudiando, terminando el bachillerato, "pero todo ha sido muy complicado durante esta pandemia. No lo he podido sacar (terminar) por tantas trabas que me pone la vida. Yo también quiero salir adelante, merezco salir adelante, pero por más que quiera, parece que la vida se encarga de echarme tierra".

Este joven estaba con una docena de vendedores más que rechazaron la forma en la que se hizo el operativo, argumentando que es la única manera de subsistir "y no tenemos otra", comentó Blanca Lilia Zambrano de 66 años, vendedora de pescado en esta calle de Bogotá.