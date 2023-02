No hemos logrado absolutamente nada en las reuniones con el Gobierno: gremio de taxistas

Freddy Malagón, vicepresidente del Sindicato de Taxis Bogotá, advirtió que que las reuniones con el Gobierno han sido excesivas y que en las mismas no se ha resuelto "absolutamente nada", con relación a las problemáticas que ha planteado ese gremio.

En diálogo con RCN Radio, el vocero señaló que "sí ha habido un diálogo con el Gobierno Nacional, un diálogo excesivo del que no hemos sacado absolutamente nada. Por esa razón es que nosotros hemos salido a las calles a protestar, porque llevamos diez años en esto".

Malagón se quejó frente a las "repetidas y largas reuniones" que ha citado el Gobierno a través del ministro de Transporte, Guillermo reyes, que según él, "son conversaciones para dilatar porque las autoridades no han dado ninguna solución".

Señaló que desde que el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, había dicho que la solución a la disputa entre taxistas y plataformas corresponde al Gobierno nacional y que ahora siendo el primer mandatario, no ha dado ninguna solución.

Freddy Malagón reconoció que el gremio no tiene una disponibilidad total para cubrir la demanda del servicio en la ciudad de Bogotá, mientras atribuyó al Estado esa situación.

"No han revisado, no han hecho un estudio técnico para determinar cuántos taxis necesita la ciudad. Ahí está la solución, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en todo el territorio nacional", resaltó el líder sindical.